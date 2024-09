Stand: 28.09.2024 08:22 Uhr 50 Jahre Rostocker S-Bahn: Sonnabend kostenfreie Nutzung

Am 28. September 1974, also vor genau 50 Jahren, wurde die zweigleisige S-Bahn-Strecke zwischen Rostock und Warnemünde offiziell in Betrieb genommen. Daher bietet der Verkehrsverbund Warnow (VVW) am Sonnabend ein kostenfreies Jubiläums-Ticket an, das ausschließlich in der VVW-App oder dem Webshop zu bekommen ist. Das Ticket kann belieb oft auf der S-Bahn-Strecke zwischen Rostock und Warnemünde genutzt werden. Es gilt nicht in Bussen, Straßenbahnen, Regionalzügen, den Warnowfähren oder der S-Bahn nach Güstrow (Landkreis Rostock).

Viele Jahrzehnte wurden in Rostock Doppelstockzüge genutzt. Zunächst nach Bahnangaben in den Farben Meerblau und Birkengrau mit ockerbraunem Dach. Nach der Wende waren modernere Züge im Einsatz. Seit 2014 fahren einstöckige Talent2-Fahrzeuge, die derzeit eine Grundüberholung bekommen. Alle 22 Züge werden auf den neuesten Stand gebracht, u.a. mit WLAN und Steckdosen.

