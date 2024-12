Stand: 03.12.2024 17:53 Uhr 25. Warnemünder Turmleuchten: Motto "Magische Momente"

Am Neujahrstag lockt das Turmleuchten traditionell tausende Menschen nach Warnemünde. Am 1. Januar 2025 jährt sich das Event zum 25. Mal, dieses Mal lautet das Motto: "Magische Momente". Um 18 Uhr werden wieder Licht- und Laserstrahlen sowie ein Feuerwerk rund um den Warnemünder Leuchtturm erstrahlen, dazu wurden sieben Musiktitel des vergangenen Vierteljahrhunderts ausgewählt. Mit dabei ist auch Live-Musiker Ola van Sander zusammen mit dem "Teufelsgeiger" der Band City. Eile Meile mit Essens- und Getränkeangeboten an der Promenade öffnet bereits am 28. Dezember und bleibt bis zum 5. Januar bestehen. Für die Veranstaltung fahren Busse, Bahnen, S-Bahnen sowie die Fähre mit einer erhöhten Taktung. Besucherinnen und Besuchern wird geraten, ohne Auto anzureisen. Rund 50.000 Menschen werden erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock