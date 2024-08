Stand: 28.08.2024 07:49 Uhr 20 Jahre Atelierhaus Rösler-Kröhnke in Kühlungsborn

Das Atelierhaus Rösler-Kröhnke in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ist vor 20 Jahren als Galerie und Museum eröffnet worden. Das Jubiläum wird mit einer Sonderausstellung gefeiert. Werke von fünf Künstlerinnen und Künstlern aus drei Generationen der Familie Rösler-Kröhnke werden in dem Atelierhaus in der Kühlung bewahrt und in immer neue Beziehung gesetzt. Anka Kröhnke ist vor 20 Jahren mit einem großen Fundus von Bildern und Grafiken ihrer Eltern und Großeltern sowie eigenen Werken in die ehemalige Ausflugsgaststätte eingezogen. Sie blickt auf 40 Ausstellungen und zahlreiche Veröffentlichungen zum Schaffen ihrer Familie zurück. Im vergangenen Jahr erhielt sie für ihr eigenes Werk und ihre Verdienste um das Museum den Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock