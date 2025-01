Stand: 03.01.2025 06:39 Uhr Bad Doberan, Graal-Müritz und Schwaan wählen neue Bürgermeister

In diesem Jahr steht schon im Februar die Bundestagswahl an. Im Landkreis Rostock allerdings folgen noch mehr Wahlen. Denn in gleich drei Orten werden neue Bürgermeister bestimmt und zwar in Bad Doberan, Graal-Müritz und auch in Schwaan. In Graal-Müritz wird am 11. Mai gewählt. Amtsinhaberin Benita Chelvier von der CDU sitzt seit 2018 auf dem Rathaus-Chefsessel und möchte gern erneut kandidieren. Voraussetzung ist, dass sie von der CDU wieder als Kandidatin aufgestellt wird. In Bad Doberan wird erst am 28. September gewählt. Auch dort ist Amtsinhaber Jochen Arenz seit 7 Jahren Rathaus-Chef. Und auch er sagte zu NDR 1 Radio MV, er wolle wieder zur Wahl antreten. Und dann ist da noch Schwaan. Auch dort muss noch in diesem Jahr gewählt werden. Denn die Legislaturperiode von Amtsinhaber Mathias Schauer endet am 31. März 2026. Und eine Wahl muss spätestens ein Viertel Jahr vorher durchgeführt werden. Also - noch in 2025. Vermutlich wird die Bürgermeisterwahl in Schwaan in den November gelegt - so wie bei der letzten Wahl vor 7 Jahren. Und dann will auch Mathias Schauer wieder antreten.

