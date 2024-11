Stand: 08.11.2024 12:30 Uhr Zweiter Preis für Gründerin aus Neubrandenburg bei IHK-Wettbewerb

Die Unternehmerin Grit Dohrmann aus Neubrandenburg ist am Freitag von der IHK Neubrandenburg geehrt worden. Beim Gründerinnen-Wettbewerb "Start up and fly" (zu Deutsch: "Starten und fliegen") belegte sie mit ihrem Pflege-Unternehmen den zweiten Platz. Ihre Firma "Mecklenburger Alltagsfeen" bietet unter anderem Pflegeberatung und eine Trainingsakademie für pflegende Angehörige an. Den ersten Platz belegte Bettina Rehmann. Sie betreibt die Grips Boulderhalle in Greifswald. Insgesamt 17 Unternehmerinnen hatten sich für den Wettbewerb beworben. Ziel der IHK Neubrandenburg sei es, mehr Frauen für die Selbstständigkeit zu ermutigen, so eine Sprecherin.

