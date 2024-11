Stand: 21.11.2024 07:01 Uhr Zweiter Bewerber zur Landratswahl Mecklenburgische Seenplatte

Mit Enrico Schult ist der zweite Bewerber um das Amt des Landrates im Kreis Mecklenburgische Seenplatte benannt worden. Der 45-jährige aus Demmin wurde am Mittwochabend in Penzlin von der AfD mit 50 zu neun Stimmen als Kandidat nominiert. Bevor Schult 2016 Landtagsabgeordneter wurde, war er Mitarbeiter der Kreisverwaltung der Seenplatte. Vor der AfD hatte die CDU bereits Vizelandrat Thomas Müller aufgestellt. Am kommenden Wochenende will Die Linke entscheiden, ob sie den Landtagsabgeordneten Torsten Koplin ins Rennen um den Posten des Landrates schickt. Die Wahl findet am 11. Mai statt. Die Bewerbungsfrist endet Mitte Februar. Der 64-jährige Landrat Heiko Kärger (CDU) tritt nach 14 Jahren Amtszeit aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte