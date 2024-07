Stand: 14.07.2024 08:55 Uhr Zwei Unfälle mit sieben leichtverletzten Menschen

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 206 in der Nähe von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Sonnabend fünf Menschen leichtverletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 20 Jahre alter Fahrer beim Auffahren auf die Landesstraße das Auto eines 49 Jahre alten Fahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Die insgesamt fünf Insassen beider Autos wurden in Kliniken gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

In Rechlin fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Die Frau verletzte sich leicht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Die 57-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Autos verletzte sich ebenfalls leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.07.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte