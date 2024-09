Stand: 10.09.2024 06:38 Uhr Zwei Schwerverletzte nach einem Unfall bei Neubrandenburg

Bei einem Unfall auf der L35 zwischen Neubrandenburg und Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurden am späten Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt. Ein 20-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 21-Jährigen zusammen, so die Polizei. Grund dafür sind laut Polizei vermutlich "körperliche Mängel" bei dem 20-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto der 21-jährigen Fahrerin zunächst gegen die Leitplanke und anschließend in den Gegenverkehr geschleudert, wo sie mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Der 20-jährige Unfallverursacher und die 21-jährige Fahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 27.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.09.2024 | 09:30 Uhr

