Stand: 17.02.2025 18:00 Uhr Zwei Autos in Penzlin und Demmin geraten plötzlich in Brand

In Penzlin und Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Montag zwei Autos gebrannt. Beim Fahrzeug in Penzlin brach das Feuer am Vormittag im Bereich der Motorhaube aus. Das Auto selbst erlitt Totalschaden, zwei daneben parkende Autos wurden ebenfalls beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Nur wenige Stunden später fing auch in Demmin ein Auto an zu brennen. Ursache soll ebenfalls ein technischer Fehler sein. Beide Autos wurden erst kurz vor Ausbruch des Feuers von den Fahrern abgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte