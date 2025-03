Stand: 06.03.2025 12:00 Uhr Zusätzliche Rettungswache in Neubrandenburg geplant

In Neubrandenburg soll eine zusätzliche Rettungswache entstehen. Das Besondere: Es wird die bisher einzige sein, die der Kreis Mecklenburgische Seenplatte selbst betreiben will. Die Rettungswache soll im Sommer 2025 im Neubrandenburger Datzeviertel in Betrieb gehen. Dazu will der Kreis ein eigenes Unternehmen gründen. Ziel sei es, vor allem Nachwuchs für die nächsten Jahre auszubilden. Denn in der Seenplatte sollen noch weitere fünf neue Rettungswachen gebaut werden, in Malchin, Altentreptow, Woldegk, Dargun und in Sietow, in der Nähe der Autobahn 19. Dafür fehlen noch rund 100 Sanitäterinnen und Sanitäter.

