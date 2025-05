Stand: 06.05.2025 14:55 Uhr Bundespolizei greift Flüchtlinge auf

Die Bundespolizei hat in der Nähe von Krackow bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei Afghanen aufgegriffen. Die beiden 24- und 17-Jährigen hatten keine Papiere und gaben an, über die Belarus-Route nach Deutschland geschleust worden zu sein. Der 17-Jährige wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz geschickt, der Ältere nach Polen zurückgeschoben. Auch am Bahnhof Grambow trafen Bundespolizisten zwei Afghanen an. Sie hatten keine gültige Fahrkarte und wurden deswegen angezeigt. Da auch sie keine Dokumente vorlegten, die einen Aufenthalt in Deutschland erlauben, wurden sie nach Polen zurückgewiesen.

