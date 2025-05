Stand: 06.05.2025 15:14 Uhr Pasewalker Jugendliche entscheiden bei Parkgestaltung mit

Jugendliche haben am Dienstag in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) über ihre Vorstellungen zur Entwicklung der Stadt diskutiert. Gut 70 Klassensprecherinnen und Klassensprecher von Pasewalker Schulen waren bei der Konferenz dabei. Für die Gestaltung einer Grünfläche in der Oststadt lagen zehn Vorschläge vor, unter denen die jungen Menschen ihre Favoriten ausgewählt haben. Bürgermeister Rodewald hofft, dass es weniger Vandalismus gibt, wenn die Jugendlichen mitreden und sich von Anfang an mit der Anlage identifizieren. Seit einem Jahr schreibt ein Landesgesetz vor, dass Kinder und Jugendliche in ihren Heimatgemeinden mitentscheiden dürfen. Dafür nutzt Pasewalk seine Jugendkonferenzen, die zweimal im Jahr stattfinden. Neustrelitz hat einen Jugendbeirat gegründet und Röbel ein Jugendparlament.

