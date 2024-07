Stand: 15.07.2024 16:07 Uhr Zuflüsse von Tollense und Peene werden entkrautet

Am Montag haben umfangreiche Arbeiten an und auch in den Zuflüssen der Tollense und der Peene begonnen. Knapp 1.000 Kilometer Böschungen, Bäche und Gräben werden entkrautet und zwar mit schwerer Technik, aber auch per Hand. Mehrere Teams befreien bis Herbst Uferböschungen vom Schilf und anderen Pflanzen. Nach Angaben des Wasser- und Bodenverbandes Untere Tollense und Mittlere Peene wird so ein gefährlicher Anstieg des Pegels bei starkem Regen verringert und benachbarte Wiesen und Felder vor Überflutung geschützt.

