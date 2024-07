Stand: 01.07.2024 09:59 Uhr Zehn giftige Pillensorten bei Drogencheck auf Fusion

Die Fusion in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist offiziell beendet. Noch bis Mittwoch wird sich die Abreise der rund 80.000 Besucher hinziehen. Zum ersten Mal in Deutschland war dort ein Drogenchecking möglich. Dabei wurden insgesamt 158 verschiedene Partydrogen getestet. Dabei sind zehn Pillen entdeckt worden, die hochgiftig waren, darüber informierte der leitende Notarzt Rücker. Ansonsten sei es die ruhigste Fusion gewesen. Es hat 1.500 Patientenkontakte gegeben. 40 Mal mussten Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, unter anderem wegen Blinddarmentzündungen, gebrochener Knochen oder Schnittverletzungen. Zehnmal wurde der Zahnarzt auf dem Gelände in Anspruch genommen.

