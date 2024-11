Stand: 06.11.2024 07:41 Uhr Wulkenzin: Bürgermeister bleibt im Amt

Marcel Thiele bleibt Bürgermeister in Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Gemeindevertreter lehnten am Abend einen Einspruch gegen seine Wahl ab, sagte der stellvertretende Bürgermeister Matthias Hagenow. 43 Wählerinnen und Wähler hatten den Einspruch eingelegt. Sie hatten behauptet, dass im Wahlkampf der Bürgermeister-Kandidat Sven Blank diffamiert und deshalb nicht gewählt wurde. Blank sei mit einer Organisation in Verbindung gebracht worden, die mehrfach vom Staatsschutz beobachtet wurde. Die Bürger haben jetzt noch die Möglichkeit, vor das Verwaltungsgericht in Greifswald zu ziehen.

