Stand: 08.08.2024 18:30 Uhr Workshops, Yoga, Musik und Arschbombenbattle

Das 3000 Grad Festival in Feldberg startet morgen wieder. Neben Musik von Bands und DJs am ganzen Wochenende gibt es noch weitere kulturelle Programmpunkte und Aktivitäten. Am Samstag 16 Uhr präsentiert sich ein großes Wandertheater mit einer Shakespeare-Inszenierung. Auch sportliche Aktivitäten gehören zum Programm: wie das ArschBombenBattle. Ein Contest mit Verkleidungen und einer Jury, die sowohl die Outfits als auch die Höhe der Wasserspritzer bewertet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.08.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte