Stand: 21.03.2025 13:43 Uhr Wohnblöcke in und um Burow sollen saniert werden

Ein Brandenburger Immobilienunternehmen will Wohnblöcke aus DDR-Zeiten in Burow bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und umliegenden Dörfern sanieren. Insgesamt 280 Wohnungen hatte die Firma von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Burow gekauft. Das Unternehmen aus dem brandenburgischen Chorin startet nach eigenen Angaben mit Blöcken in Gnevkow und Burow, die derzeit entkernt werden. Familiengerechte Wohnungen sollen entstehen, dafür werden zum Beispiel Zweiraum- zu Vierraumwohnungen zusammengelegt. Die Brandenburger wollen insgesamt eine zweistellige Millionensumme investieren und suchen derzeit nach Handwerkern aus der Region. Geplant seien Modernisierungen auch bei Wohnblöcken des Unternehmens in Pasewalk, Friedland und Demmin. Attraktive Wohnungen könnten auch im ländlichen Raum gut vermietet werden, so ein Sprecher. Jedes Objekt müsse aber individuell und passend zum jeweiligen Ort umgebaut werden, hieß es.

