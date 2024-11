Stand: 12.11.2024 17:16 Uhr Winterdienst steht in den Startlöchern

Die Vorbereitungen des Winterdienstes der Kreisstraßenmeistereien in Neustrelitz, Altentreptow und Demmin mit der Außenstelle Neukalen sind abgeschlossen. Auf Grund der guten Pflege der Technik habe es keine grundlegenden Probleme gegeben, so ein Sprecher der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte. Kleinere Reparaturen, sowie die entsprechende Ersatzteilbeschaffung, seien bereits erledigt. Mit ihrer Räum- und Streutechnik sind die Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Winter bei Bedarf ab 3:00 Uhr im Einsatz. Im vergangenen Jahr wurden rund 2.073 Tonnen Tausalz an insgesamt 64 Einsatztagen auf die Straße gebracht. Durch die in den zurückliegenden Jahren sukzessive Ausrüstung aller Streuer mit Feuchtsalzausbringung konnten die Straßenmeistereien nach eigenen Angaben den Einsatz von Salz um ca. 30 % im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren.

