Stand: 16.07.2024 16:41 Uhr Wiedereröffnung des T.O.N.I. Club in Neubrandenburg

Nach zweieinhalb Jahren wurde auf dem Datzeberg Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) der Kinder- und Jugendclub T.O.N.I wiedereröffnet. Dem früheren Betreiber - dem gleichnamigen T.O.N.I. e. V. - fehlte das Geld für den Betrieb und für nötige Investitionen. Die Arbeiterwohlfahrt hatte den Jugendclub daraufhin übernommen und mit Hilfe von Spenden saniert. Rund 20. 000 Euro sind laut einer Sprecherin unter anderem in neues Mobiliar, einen neuen Fußboden, Computer und eine neue Küche geflossen. Der T.O.N.I. soll nun wieder ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendlichen auf dem Datzeberg werden. Geplant sind zum Beispiel handwerkliche Angebote, Judotraining und Unterstützung bei den Hausaufgaben. An Toni Beustier - nachdem der Club benannt ist - erinnert weiterhin eine Gedenkwand. Der damals 15-Jährige war im Jahr 2000 in Neubrandenburg von Jugendlichen getötet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte