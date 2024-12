Stand: 02.12.2024 14:35 Uhr Wieder Personenzüge zwischen Neubrandenburg und Friedland geplant

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte arbeitet weiter daran, wieder Personenzüge zwischen Neubrandenburg und Friedland fahren zu lassen. Der Bund hat laut Landrat Heiko Kärger (CDU) Fördermittel in Höhe von rund drei Millionen Euro für die Sanierung der Friedländer Bahn in Aussicht gestellt. Bevor das Geld fließen kann, müssten der Kreis und die Stadt Neubrandenburg als Miteigentümer der Strecke jedoch erst noch Bürgschaften in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro beschließen, so Landrat Kärger. Dies sei im kommenden Jahr geplant. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Strecke zwischen Neubrandenburg und Friedland werden auf neu Millionen Euro geschätzt. Auch das Land hatte bereits zugesagt, ebenfalls drei Millionen Euro beizusteuern. Vor gut 20 Jahren war die Strecke stillgelegt worden. Seit vergangenem Jahr kann sie von Güterzügen wieder befahren werden.

