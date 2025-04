Stand: 02.04.2025 07:02 Uhr Wettbewerb beginnt: Welches ist das schönste Dorf der Seenplatte?

In Borrentin bei Demmin beginnt am Mittwoch die Suche nach dem schönsten und lebendigsten Dorf im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. In dem Ort nahe des Kummerower Sees leben etwa 800 Menschen. Es ist einer von insgesamt sieben Bewerbern für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft." Teilnehmen können Orte mit bis zu 3.000 Einwohnern. Die Jury besteht aus mehreren Amtsleitern und Kreistagsmitgliedern, sie besucht und bewertet nacheinander alle Kandidaten. Außerdem geht es am Mittwoch nach Gnevkow bei Altentreptow und Neverin bei Neubrandenburg. Donnerstag und Freitag sind Basedow bei Malchin, Groß Plasten und Jabel bei Waren sowie Rechlin dran. Der Kreissieger nimmt am Landeswettbewerb teil.

