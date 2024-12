Stand: 23.12.2024 18:51 Uhr Weihnachtspost: Großer Ansturm im Paketzentrum Neustrelitz

Rund 300.000 Pakete wurden allein am Montag vor Heiligabend im Paketzentrum der Deutschen Post in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bearbeitet. Der größte Ansturm aber soll vorbei sein, so Betriebsleiter Matthias Klapczynski. In der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen waren es etwa zwei Millionen Sendungen, die im Paketzentrum Neustrelitz sortiert wurden. Die Zahlen seien mit denen aus dem Vorjahr vergleichbar. Von den derzeit 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten 80 für die Zeit von Dezember bis Mitte Januar zusätzlich mit, um die große Menge bearbeiten zu können. Besonders hoch war das Aufkommen laut Klapczynski nach der Black-Friday-Woche Ende November mit bis zu 480.000 Paketen am Tag. Im Paketzentrum Neustrelitz werden fast alle Sendungen aus und nach Mecklenburg-Vorpommern bearbeitet.

