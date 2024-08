Stand: 13.08.2024 07:09 Uhr Waren: Vorbereitungen für B192-Brücken-Sanierung beginnen

Am Dienstag beginnen die Vorbereitungen für die anstehenden Bauarbeiten auf der B192-Eisenbahn-Brücke in Waren. Dazu werden zunächst Hinweis-Schilder aufgestellt. Wegen der Bauarbeiten muss pro Fahrtrichtung jeweils die linke Fahrspur ab dem 19. August gesperrt werden. Außerdem können Autofahrer ab kommenden Montag teilweise nicht mehr in die Mecklenburger und Gievitzer Straße abbiegen, teilte das Straßenbauamt Neustrelitz mit. Die Brücke über die Gleise in Waren wurde in den 1970 er gebaut und muss wegen Schäden im Spannstahl dringend saniert werden. Dazu wird ein Teil der Brücke abgerissen und ab Januar 2025 kommt es deshalb auch zu Behinderungen auf der Bahnstrecke Berlin - Rostock. Insgesamt werden die Arbeiten vier Jahre dauern und rund 28 Millionen Euro kosten, heißt es.

