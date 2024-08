Stand: 07.08.2024 06:31 Uhr Waren: Tafel lädt zum Tafeln ein

Die Warener Tafel lädt am Mittwoch wieder zum gemeinsamen Tafeln auf den Neuen Markt in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ein. Damit will die Tafel auf ihre ehrenamtliche Arbeit aufmerksam machen. Rund 3.000 Menschen werden monatlich von der Tafel mit Lebensmitteln versorgt. 40 Meter lang wird die Tafel sein. Zahlreiche Unternehmen sind dabei und unterstützen die Aktion. Damit sollen Menschen aus der Isolation geholt werden, denen es derzeit aus verschiedenen Gründen finanziell nicht gut geht. Sie sollen sich als Teil der Gesellschaft fühlen, so Tafelchef Rath. Er und seine ehrenamtlichen Helfer fahren pro Jahr mehrere hunderttausend Kilometer, um Lebensmittel für Bedürftige zu organisieren. Das kostet Geld. Auch Strom und Miete für die Ausgabestellen müssen finanziert werden. Der Verein ist deshalb auf Spenden angewiesen. Das Essen heute ist kostenfrei. Jeder gibt, was es ihm wert ist und was er geben kann.

