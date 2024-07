Stand: 24.07.2024 16:32 Uhr Waren: Stadtverwaltung startet Gästebefragung

Mit Beginn der Ferien-Hauptsaison hat die Stadtverwaltung Waren eine digitale Gästebefragung gestartet und auch darüber Hoteliers und Ferienhaus-Vermieter informiert. Die Stadt will unter anderem herausfinden, wie sich Urlauber über die Müritz-Region informieren und wie sie untergebracht sind. Der Bogen enthält insgesamt 22 Fragen, beispielsweise zum Aufenthaltszeitraum und ob Windkraftanlagen Urlauber eher davon abhalten würden, an die Müritz zu kommen. Auch über die Art der Anreise sowie eine Einschätzung des Mobilitätsangebotes werden abgefragt. Die Teilnahme an der Gästebefragung ist freiwillig, anonym und dauert rund zehn Minuten.

