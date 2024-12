Stand: 10.12.2024 17:12 Uhr Waren: Silvesterböller löst Rettungseinsatz aus

Ein Silvesterböller in einem Briefkasten hat in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Feuerwehr- und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Böller entstand so viel Qualm, dass der Flur des betroffenen Hauses vernebelt wurde. Ein Paketzusteller alarmierte die Feuerwehr. Die lüftete, so dass niemand seine Wohnung verlassen musste. Vor Ort waren auch Polizeibeamte. Die griffen in der Nähe zwei 18-jährige verdächtige Warener auf, die weiter mit Böllern warfen. Beide wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt, außerdem wird geprüft, ob sie gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen haben.

