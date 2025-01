Stand: 19.01.2025 08:20 Uhr Waren: Kegel-Weltmeisterin Sponholz ist Sportlerin des Jahres

Die Stadt Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Sonnabend auf dem traditionellen Sportlerball ihre besten Sportler geehrt. Bei den Frauen wurde die Keglerin Claudia Sponholz ausgezeichnet. Sie gewann im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel im Dreibahnenspiel in Wolfsburg. In dem 120 Wurf-Wettbewerb sind jeweils 40 Wurf über vier Bahnen auf den Bahnarten Bohle, Schere und Classic zu absolvieren. Die Bahnarten unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern sind auch komplett anders zu bespielen. Die Weltmeisterschaft im Dreibahnenspiel wurde 2024 zum ersten Mal ausgetragen. Eine Neuauflage ist aktuell nicht geplant. Weltmeister können sich auch die Sportler des Jugend-Drachenbootteams aus Waren nennen. Sie wurden als beste Mannschaft geehrt. Der Judoka Karsten Kriesel bekam die Auszeichnung als bester Sportler. Der 16-Jährige kämpft in der Männer-Bundesliga für das Judoteam Mecklenburg-Vorpommern.

