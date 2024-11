Stand: 09.11.2024 07:21 Uhr Waren: Brand in Mehrfamilienhaus

In Waren hat hat am Freitagabend in der Röbeler Straße eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen sein, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht zu Hause. Auch sonst wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Vorsorglich wurde das gesamte Haus evakuiert. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Ein Brandursachenermittler kommt am Sonnabend zum Einsatz.

