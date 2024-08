Stand: 15.08.2024 14:30 Uhr Waren: Aschenbecher löst Großalarm der Feuerwehr aus

Ein brennender Aschenbecher hat am MIttwochabend in Waren einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus meldeten gleich mehrere Feuermelder in der ersten Etage Alarm. In der Annahme, es handele sich um einen Wohnungsbrand eilten Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort. Beim Eintreffen der fünf Fahrzeuge der Feuerwehr hatte ein Mieter die Ursache des Alarms bereits ausfindig gemacht. Die brennenden Reste in einem als Aschenbecher genutzten Blumentopf hatten derart gequalmt, dass mehrfach Feueralarm ausgelöst wurde. Der 27 Jahre alte Mann löschte den Brandherd im Blumentopf selbständig. Er musste kurzzeitig ambulant von Sanitätern behandelt werden.

