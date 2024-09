Waren: 59-jähriger Mann stirbt bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 59-Jährige kam laut Polizei aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun. Er verletzte sich so schwer, dass ihn auch sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen nicht retteten. Nach Angaben der Polizei könnten gesundheitliche Probleme des Mannes zu dem Unfall geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.

