Stand: 27.07.2024 07:06 Uhr Waren: 38. Müritz-Triathlon mit über 600 Teilnehmern

Beim 38. Müritz-Triathlon in Waren gehen heute mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Die meisten Teilnehmer, die aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland anreisen, wollen die Mitteldistanz in Angriff nehmen – also 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Rad fahren und 20 Kilometer laufen. Wegen des Müritz-Triathlons wird es heute von 8 bis 18 Uhr in Waren zu Verkehrseinschränkungen kommen.

