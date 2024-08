Stand: 14.08.2024 15:33 Uhr Waldbrandstufe 4 in Teilen der Mecklenburgischen Seenplatte

In Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) herrscht seit Mittwoch Waldbrandgefahrenstufe 4, also die zweithöchste Gefahrenstufe. Auch in anderen Teilen des Landkreises wurde diese Warnstufe ausgerufen. Das Gebiet erstreckt sich über die gesamte Müritz-Region und den östlichen Teil des Müritz-Nationalparks bei Neustrelitz. Verboten ist nun unter anderem offenes Feuer im Wald. Ausnahmen werden unter der aktuellen Gefahrenstufe nicht mehr erteilt. In Neubrandenburg und Umgebung herrscht derzeit Gefahrenstufe 3. Sollte der Regen weiterhin ausbleiben, könnten die Gefahrenstufen auch hier weiter steigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte