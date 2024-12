Stand: 06.12.2024 07:59 Uhr Wahlhelfer an der Mecklenburgischen Seenplatte gesucht

Im gesamten Kreis Mecklenburgische Seenplatte werden Wahlhelfer für die voraussichtliche Bundestagswahl am 23. Februar gesucht. Allein in Neubrandenburg werden nach Angaben der Stadtverwaltung 380 ehrenamtliche Helfer benötigt. Auch ein Sprecher der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass vor allem Helfer zum abendlichen Auszählen der Stimmen gebraucht werden. Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich bei den Behörden melden. Über die Höhe einer Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer entscheiden die jeweiligen Kommunen selbst. In Neubrandenburg bekommen sie für ihren Dienst am Wahltag eine Aufwandsentschädigung von 30 bis 45 Euro.

