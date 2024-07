Stand: 20.07.2024 12:34 Uhr Voltigieren: Alina Roß aus Userin holt WM-Silber

Riesenerfolg für Alina Roß aus Userin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte)! Die Voltigiersportlerin von der SG Groß Quassow sicherte sich bei den Weltmeisterschaften in Bern in der Schweiz die Silbermedaille. Es ist der zweite große internationale Erfolg für die 23-Jährige nach Silber bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Schweden. Beim Voltigieren wird auf einem galoppierenden Pferd geturnt.

In Bern zeigte Alina Roß mit ihrem Oldenburger-Wallach "Baron R" sowohl in der Pflicht, beim Technikprogramm und auch in der Kür starke Leistungen. Am Ende war nur die Österreicherin Eva Nagiller besser. Da Voltigieren noch nicht zum Programm der Olympischen Spiele gehört, bleibt ein Start auf der größten Sportbühne der Welt für Alina Roß vorerst ein Traum.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte