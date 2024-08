Stand: 18.08.2024 07:40 Uhr Vollsperrung nach Unfall zwischen Neustrelitz und Woldegk

Die Bundesstraße 198 zwischen Neustrelitz und Woldegk musste am Sonnabendnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Zwischen Möllenbeck und Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) waren zwei Autos seitlich zusammengestoßen. Dadurch überschlug sich der Pkw des 59-Jährigen Unfallverursachers mehrfach, stieß in die Leitplanke und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der andere beteiligte Pkw geriet nach dem Zusammenstoß ebenfalls in die Leitplanke. Der 59-Jährige, seine 50-jährige Beifahrerin und die 67- und 65-jährigen Insassen des anderen Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in die Kliniken Neustrelitz und Neubrandenburg gebracht. Ursache könnte laut Polizei Sekundenschlaf gewesen sein. So habe es der Unfallverursacher dargestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.08.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte