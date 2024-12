Stand: 23.12.2024 18:31 Uhr Volleyballer vom PSV-Neustrelitz sind Drittletzte der Tabelle

Die Zweitliga-Volleyballer des PSV Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben in der aktuellen Saison nach zehn Spielen erst zwei Siege auf ihrem Konto. Damit sind sie Drittletzte in der Tabelle. Teammanager Marc Lessing sieht optimistisch ins neue Jahr. Nach dem das Team vor zweieinhalb Jahren aufgrund eines Wasserschadens aus der Strelitzhalle ausziehen musste, sollen Anfang Januar nun drei Spiele in Folge wieder dort ausgetragen werden. Zudem hoffe das Team auf die baldige Rückkehr von Leistungsträgern wie Leonardo Agbortabi und Stephanos Haridimou, die dem Team verletzungsbedingt lange gefehlt haben.

