Stand: 01.07.2024 07:11 Uhr Vier Verletzte bei Unfall in Usadel

Bei einem Unfall auf der B96 in Usadel bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei informierte, mussten hinter Usadel mehrere Autos verkehrsbedingt bremsen. Eine 42-Jährige beachtete das nicht und fuhr auf. Dadurch schob sie zwei weitere Autos zusammen. Die Fahrerin und ihre achtjährige Tochter, sowie der voraus fahrende 35-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alle mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden laut Polizei: 25.000 Euro an.

