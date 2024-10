Stand: 08.10.2024 15:00 Uhr Versuchter Totschlag: Zwei Männer in Neubrandenburg angeklagt

Zwei deutsche Männer aus Waren müssen sich vor dem Landgericht Neubrandenburg wegen versuchtem Totschlags und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Sie sollen einem 57-Jährigen in Röbel an Himmelfahrt vergangenen Jahres schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Der 22-jährige Hauptangeklagte hat laut Staatsanwaltschaft dreimal mit einer Eisenstange zugeschlagen. Anschließend seien die Angeklagten geflohen und hätten den Tod des 57-Jährigen zumindest billigend in Kauf genommen, heißt es weiter. Vor Gericht behaupteten die Männer am Dienstag, dass das Opfer sie und einen weiteren jungen Mann zuvor mit einem Kantholz geschlagen habe. Zudem seien von Zeugen der Tat bereits Polizei und Rettungswagen gerufen worden. Deshalb hätten sie sich schließlich vom Tatort entfernt. Für den Prozess sind weitere vier Termine angesetzt. Ein Urteil wird Mitte November erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte