Stand: 04.01.2025 06:34 Uhr Verspätete Silvesterpartys in Waren und Linstow

Für diejenigen, die Silvester arbeiten mussten, standen für Samstagabend Veranstaltungen auf dem Programm, auf denen sie das Feiern nachgeholt werden konnte. Im Van der Valk Ressort in Linstow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war es die traditionelle "After Silvester Party" mit Livemusik und Feuerwerk. Im Seehotel "Ecktannen" in Waren wollten sich 200 Musiker einfinden, um ihre Silvesterparty nachzuholen - sowohl mit Polka, als auch mit Hard Rock.

