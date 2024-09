Stand: 13.09.2024 07:54 Uhr Verkehrsunfall bei Friedland: 19-Jährige wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Die 19-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der Straße zwischen Dishley und Bresewitz bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die 19-Jährige wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Landstraße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte