Verfolgungsjagd von Neubrandenburg bis nach Pasewalk

Die Polizei in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Montag eine Verfolgungsjagd mit einem 20-Jährigen geliefert. Erst kurz vor Pasewalk konnte er gestoppt werden. Der Mann hatte sich am Nachmittag in Neubrandenburg einer Verkehrskontrolle entzogen und war über die Landstraße 35 in Richtung Altentreptow gerast. Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs, zeitweise mit bis zu 220 Kilometern pro Stunde auf Landstraßen. Er durchbrach auch eine Straßensperre. Der Mann fuhr dann auf die Autobahn 20 und konnte erst kurz vor Pasewalk gestoppt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

