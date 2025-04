Stand: 27.04.2025 11:14 Uhr Verbandsliga: SV Siedenbollentin spielt unentschieden gegen Malchower SC

Mit einem 2:2 endete am Sonnabend das Spiel zwischen den Fußball-Verbandsligisten SV Siedenbollentin gegen den amtierenden Landesmeister Malchower SC (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach einem 0:2 in der ersten Halbzeit konnte Siedenbollentin innerhalb weniger Minuten den Ausgleich schaffen. Der SV Siedenbollentin fällt damit wieder auf Tabellenplatz 4, der Malchower SC auf Platz 5. Für einen Aufstieg in die Oberliga muss der Club aus Siedenbollentin vor den FC Mecklenburg Schwerin und unter die ersten 3 kommen.

