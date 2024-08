Stand: 07.08.2024 17:00 Uhr Unfall in Neubrandenburg: Frau mit E-Bike schwer verletzt

In Neubrandenburg ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 67-Jährige mit ihrem E-Bike entlang der Demminer Straße. Eine 30-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen die Radfahrerin, obwohl diese Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde die 67-Jährig schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

