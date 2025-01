Stand: 17.01.2025 06:44 Uhr Unfall bei Neubrandenburg: Vierjähriges Kind schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Neubrandenburg und Neverin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitplanke. Anschließend kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 61-Jährigen. Sie wurde mit ihrem Wagen in den Straßengraben geschleudert. Der vierjährige Sohn des Unfallverursachers wurde schwer verletzt, der 42-Jährige und die 61-Jährige leicht, so die Polizei. Alle drei wurden ins Klinikum gebracht. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Sachschaden: 26.000 Euro.

