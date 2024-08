Stand: 15.08.2024 05:20 Uhr Unfall bei Malchin: Motorradfahrer stößt mit Traktor zusammen

Bei Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochabend ein 17-jähriger Motorradfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei verletzt er sich schwer. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann aus Scharpzow in Richtung Duckow unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen kam er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Neubrandenburg. Der ebenfalls 17-jährige deutsche Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer hatte, laut Polizei, keinen Führerschein und sein Leichtkraftrad war nicht zugelassen.

