Stand: 06.12.2024 08:15 Uhr Unerlaubte Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze

Acht Personen aus Pakistan, Afghanistan und dem Iran hat die Bundespolizei am Donnerstag an der deutsch-polnischen Grenze bei Löcknitz aufgegriffen. Durch Hinweise aus der Bevölkerung waren die Beamten auf insgesamt zwei Gruppen aufmerksam geworden. Keine der unerlaubt Eingereisten hatte Ausweispapiere bei sich. Alle äußerten den Wunsch nach Schutz, außer ein pakistanischer Staatsangehöriger. Er wurde nach Polen zurückgeschoben. Die anderen sieben Männer wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz weitergeleitet, berichtet ein Sprecher Bundespolizei.

