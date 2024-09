Stand: 02.09.2024 10:30 Uhr Ukrainische Schleuserin in Polen gefasst

Der polnische Grenzschutz hat am vergangenen Freitag eine 42-Jährige aus der Ukraine auf frischer Tat ertappt. Die Frau soll in der Nähe von Schwennenz im Kreis Vorpommern-Greifswald fünf Iraker über die deutsch-polnische Grenze gebracht haben. Der entscheidende Hinweis kam von einer Frau aus Polen. Der Ukrainerin können weitere Schleusungen zugeordnet werden, heißt es. Die fünf Iraker seien über die Belarus-Route nach Deutschland gekommen. Sie wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz bei Schwerin geschickt, ebenso wie zwei Afghanen und zwei Syrer, die ebenfalls am vergangenen Freitag in Grambow im Kreis Vorpommern-Greifswald von der Bundespolizei aufgegriffen wurden.

