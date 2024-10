Stand: 28.10.2024 18:49 Uhr Ueckermünde will trotz Kritik einen Kreisverkehr am Haff bauen

Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) will am Stettiner Haff einen Kreisverkehr bauen. An diesen Plänen hält die Stadt fest, unabhängig davon, ob ein Resorthotel am Haff entsteht oder nicht. Zuvor hatte der Bund der Steuerzahler die Pläne als Verschwendung von Steuergeldern kritisiert. Insbesondere weil der Kreisel nach dessen Ansicht vor allem der Zufahrt zum neuen Hotel dienen könnte, ohne dass gewiss sei, dass dieses auch gebaut würde. Die Stadt will das Vorhaben jetzt ausschreiben, so dass der Bau im nächsten Jahr beginnen könnte. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Schon vor einem Jahr hatte die Stadt Fördermittel des Landes in Höhe von mehr als einer Million Euro erhalten. Aus Sicht von Bürgermeister Jürgen Kliewe (parteilos) könnte der Kreisel den Straßenverkehr im Bereich des Haffs sicherer machen, weil es dort keine Wendemöglichkeiten gebe.

