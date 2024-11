Stand: 09.11.2024 13:36 Uhr Ueckermünde: Vermisster Patient dank Spürhund wiedergefunden

Gegen 23.30 Uhr meldete am Sonnabend die diensthabende Ärztin aus dem AMEOS Klinikum in Ueckermünde, dass ein 80-jähriger Patient verschwunden ist. Der Mann, der auf medizinische Hilfe angewiesen ist, soll aus unbekannten Gründen die Krankenstation im Erdgeschoss durch das Fenster verlassen haben. Dabei verlor er einen Schuh, welcher noch unterhalb des Fensters lag. Eine umfangreiche Nahbereichsfahndung und eine Überprüfung der Wohnanschrift blieben in der Nacht zunächst ohne Erfolg. Ein Fährtensuchhund des Landesbereitschaftspolizei konnte aber die Geruchsspur des Patienten aufnehmen und diesen gegen drei Uhr unweit des Klinikgeländes auffinden. Der 80-Jährige lag in einem Waldstück und war leicht unterkühlt. Der Mann konnte wieder in die Klinik zurückgebracht werden.

