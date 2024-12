Stand: 09.12.2024 13:27 Uhr Ueckermünde: Zwei Stadtvertreter aus BSW ausgetreten

Der Stadtvertreter Detlef Rabethge aus Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach dem Gründungsparteitag am vergangenen Wochenende ausgetreten. Vor einigen Wochen hatte bereits sein Fraktions-Kollege Karsten Berndt die Partei verlassen. Beide kritisieren den Umgang des BSW mit der Wahl der Landesvorsitzenden am Wochenende. Es seien zwei Kandidaten gewählt worden, die von der Parteispitze in Berlin vorgegeben worden seien, so Rabethge. Das habe mit der versprochenen Transparenz nichts mehr zu tun. Rabethge gehörte zu den ersten BSW-Mitgliedern in Mecklenburg-Vorpommern. Nun gibt es nun nur noch einen BSW-Stadtvertreter in Ueckermünde.

